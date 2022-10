5 Der Wagen kam an einer Mauer zum Stehen. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Zeugen haben einem 81-Jährigen am Montagabend in Stuttgart-Mitte womöglich das Leben gerettet. Der Mann war gegen 20 Uhr mit seinem Renault auf der Hauptstätter Straße in Richtung Charlottenplatz unterwegs, wie die Polizei berichtet.

Auf Höhe der Leonhardskirche verlor der Mann nach ersten Erkenntnissen aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto durchbrach die Mittelleitplanke und kam an einer Mauer zum Stehen. Zeugen zogen den Schwerverletzten aus dem Wagen und begannen mit der Reanimation. Die kurz danach eintreffenden Rettungskräfte brachten den 81-Jährigen anschließend in ein Krankenhaus.

Während des Einsatzes kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.