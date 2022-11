1 In der Schloßstraße ist es am Montag zu einem Wasserrohrbruch gekommen (Symbolbild). Foto: imago images/CHROMORANGE/Alfred Hofer

Bis einschließlich Donnerstag müssen sich Verkehrsteilnehmer in der Schloßstraße in Stuttgart-Mitte auf Behinderungen einstellen. Grund ist ein Wasserrohrbruch. Die Einzelheiten.















Nach einem Wasserrohrbruch in der Schloßstraße in Stuttgart-Mitte müssen Verkehrsteilnehmer in den kommenden Tagen mit Behinderungen auf Höhe des Berliner Platzes rechnen.

Wie Hans-Jörg Groscurth, Sprecher der Netze BW, mitteilt, kam es am Montag in der Schloßstraße an der Kreuzung zur Silcherstraße zu dem Wasserrohrbruch. Dadurch wurde der Fahrbahnbelag dermaßen stark in Mitleidenschaft gezogen, dass die Schloßstraße zwischen Silcherstraße und Silberburgstraße stadtauswärts voraussichtlich bis Donnerstagmorgen gesperrt werden muss.

Stadtbahn nicht betroffen

Eine Umleitung wurde eingerichtet, sie erfolgt über die Silcher-, Breitscheid- und Silberburgstraße. Die Stadtbahn sei laut dem Sprecher nicht betroffen.

Den Wasseraustritt hatten die Techniker der Netze BW bereits am Montagnachmittag gestoppt. Die betroffene, 30 Zentimeter dicke Leitung sei in den frühen Morgenstunden des Dienstags repariert worden.