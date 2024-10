1 Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein unbekannter Mann soll am Sonntag an der Haltestelle Charlottenplatz versucht haben, eine 27-Jährige zu vergewaltigen. Die Polizei bittet um Hinweise.











Link kopiert



Ein unbekannter Mann soll am Sonntagnachmittag versucht haben, eine 27 Jahre alte Frau in der Herrentoilette an der Haltestelle Charlottenplatz in Stuttgart-Mitte zu vergewaltigen.