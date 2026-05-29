Stuttgart-Mitte: Unbekannter raubt Frau im Leonhardsviertel aus – Zeugen gesucht

1 Die Polizei in Stuttgart sucht Zeugen eines Raubs in Stuttgart-Mitte (Symbolfoto). Foto: Lichtgut

In Stuttgart-Mitte kommt es am Freitagmorgen in einem Etablissement an der Leonhardstraße zu einem Raub. Der Tatverdächtige kann flüchten. Die Polizei sucht Zeugen.











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Ein Unbekannter soll am Freitagmorgen in einem Etablissement an der Leonhardstraße in Stuttgart-Mitte eine 51-jährige Frau ausgeraubt haben. Wie die Polizei mitteilt, kam der Unbekannte gegen 5 Uhr morgens in das Zimmer der 51-Jährigen und verhielt sich sofort aggressiv. Als die Frau Sicherheitsmitarbeiter alarmierte, flüchtete der Unbekannte und versteckte sich, bis die Sicherheitsmitarbeiter den Raum wieder verlassen hatten. Dann griff er die 51-Jährige an, schlug sie und nahm sich 200 Euro, mit denen er den Raum verließ.