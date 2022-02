1 Der Unbekannte stahl mehrere Hundert Euro Bargeld. (Symbolfoto) Foto: www.imago-images.de/Schoening

Ein Unbekannter gerät in Stuttgart-Mitte mit einem 56-Jährigen aus unbekannten Gründen in Streit. Als der Passant sich abwenden will, wird er von dem Mann ausgeraubt.















Link kopiert

Stuttgart-Mitte - Ein unbekannter Mann hat am Dienstagvormittag einen 56 Jahre alten Passanten in Stuttgart-Mitte ausgeraubt. Wie die Polizei berichtet, geriet der Unbekannte gegen 10.30 Uhr am Leonhardsplatz mit dem Passanten in Streit. Der Grund dafür ist nicht bekannt.

Als der 56-Jährige in Richtung Rolltreppe ging, folgte ihm der Tatverdächtige. Er drückte ihn gegen das Geländer und zog ihm die Geldbörse aus der Gesäßtasche. Daraus entnahm er mehrere Hundert Euro Bargeld. Anschließend flüchtete er in Richtung Olgastraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei brachte keinen Erfolg.

Das Opfer beschrieb den Unbekannten als etwa 45 Jahre alt, 1,90 Meter groß sowie mit kurzen schwarzen lockigen Haaren. Er soll eine kräftige Statur haben und schwarz gekleidet gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/89905778 an das Raubdezernat zu wenden.