Stuttgarter Polizei fahndet nach Duo 20-Jährige begrapscht und 22-Jährige attackiert – Zeugen gesucht

Zwei junge Frauen sind am Samstagabend an der Stadtbahnhaltestelle Schlossplatz in Stuttgart-Mitte unterwegs, als sie von zwei Unbekannten angegangen werden. Die Polizei sucht Zeugen.