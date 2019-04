Unbekannte zünden Feinstaub-Messstation am Neckartor an

Unbekannte zünden am Samstag die Feinstaub-Messstation am Neckartor in Stuttgart-Mitte an. Sie verursachen dadurch einen erheblichen Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart-Mitte - Bislang Unbekannte haben am Samstag die Feinstaub-Messstation an der Straße am Neckartor in Stuttgart-Mitte angezündet und dabei erheblichen Schaden verursacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, legten die Täter im Zeitraum zwischen 20 und 21 Uhr direkt am Gehäuse der Station Feuer. Das Landesamt für Umwelt Baden-Württemberg beziffert den dabei entstandenen Sachschaden auf rund 200.000 Euro. Die Messstation ist vorläufig nicht mehr betriebsfähig. Die Täter flüchteten unerkannt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 um Zeugenhinweise.