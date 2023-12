Stuttgart-Mitte: Unbekannte schlagen 37-Jährigen bewusstlos und rauben ihn aus

1 Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden (Symbolbild). Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Unbekannte rauben nachts auf der Stuttgarter Königsstraße einen 37-Jährigen aus. Dabei schlagen sie auf ihn ein, bis er bewusstlos wird. Die Polizei sucht Zeugen.











Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag einen 37-jährigen Mann in der Stuttgarter Königstraße ausgeraubt. Der 37-Jährige war nach Polizeiangaben zwischen 01.30 Uhr und zwei Uhr alleine in der Königstraße unterwegs, als ihn auf Höhe des Pusteblumen-Brunnens ein Mann ansprach. Während des Gesprächs griffen ihn mehrere Personen von hinten an und schlugen auf ihn ein.