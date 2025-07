Unbekannte brechen in Café ein und erbeuten Whisky

1 Die Polizei sucht Zeugen, die den Einbruch gesehen haben (Symbolbild). Foto: imago/photothek

Zwei unbekannte Männer sind am frühen Montagmorgen in ein Gebäude in der Stuttgarter Innenstadt eingebrochen und haben Whisky im Wert von mehreren Hundert Euro erbeutet.