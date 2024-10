1 Die Polizei ist auf der Suche nach den Unbekannten. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Zu Sachbeschädigung an zivilen Autos der Polizei ist es zwischen Freitag und Samstag in Stuttgart-Mitte gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.











Unbekannte haben am Freitag, 4. Oktober, oder Samstag, 5. Oktober, an der Christophstraße in Stuttgart-Mitte insgesamt sechs zivile Autos der Polizei beschädigt.