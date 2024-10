1 Die Polizei fahndete am Freitagabend erfolglos nach den Unbekannten. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Zu zwei Fällen von sexueller Belästigung ist es am Freitag und Samstag in Stuttgart-Mitte gekommen. In einem Fall gingen Unbekannte zwei Minderjährige an. Die Polizei sucht nun Zeugen.











Sowohl am Freitag als auch am Samstag ist es in Stuttgart-Mitte zu Fällen von sexueller Belästigung gekommen. In einem Fall konnte bereits ein Tatverdächtiger festgenommen werden, in einem zweiten Fall sucht die Polizei Zeugen.