19-Jähriger will in Bordell mit Falschgeld zahlen – U-Haft

1 Eine Prostituierte in Stuttgart-Mitte fiel nicht auf das Falschgeld des 19-Jährigen herein. (Symbolfoto) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Ein 19 Jahre alter Mann will in einem Bordell in Stuttgart-Mitte mit einem falschen Hundert-Euro-Schein zahlen. Doch die Prostituierte erkennt die Fälschung. Die Aktion endet für den jungen Mann in U-Haft.











Ein 19 Jahre alter Mann ist in einem Bordell in Stuttgart-Mitte am Mittwochabend mit Falschgeld aufgeflogen und sitzt nun in U-Haft.