1 In Stuttgart-Mitte ist es am Donnerstag zu einer Schlägerei gekommen. (Symbolbild) Foto: imago images / vmd-images/Marc Gruber

Eine Gruppe von mehreren Männern gerät mit zwei Kontrahenten in Stuttgart-Mitte in Streit. Dabei werden zwei Beteiligte verletzt, einer davon schwer. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart-Mitte - Zwei Männer im Alter von 21 und 24 Jahren sind am Donnerstagabend bei einer Schlägerei in Stuttgart-Mitte verletzt worden. Während der 24-Jährige leichte Verletzungen davontrug, musste der Jüngere mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, gerieten ersten Ermittlungen zufolge mehrere Männer kurz vor 19 Uhr vor dem Opernhaus aus bislang unbekanntem Grund mit zwei weiteren Männern in Streit. Dabei kam es zu der körperlichen Auseinandersetzung, bei der die beiden Männer verletzt wurden.

Die genauen Umstände der Tat sowie die Rollen der einzelnen Personen sind bislang noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden daher gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 bei der Polizei zu melden.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.