Rettungseinsatz am Hauptbahnhof – 83-Jährige verletzt

1 Die 83-Jährige verletzte sich beim Ausstieg aus dem ICE. (Archivbild) Foto: dpa/Christoph Schmidt

Am Stuttgarter Hauptbahnhof ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall am Bahngleis gekommen. Dabei wurde eine Frau verletzt.