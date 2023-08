Randalierer greifen Security-Mitarbeiter an

Zwei Männer sollen am Freitagabend in einem Einkaufszentrum an der Sophienstraße drei Security-Mitarbeiter angegriffen und zum Teil schwer verletzt haben. Laut Angaben der Polizei wollten die 18 und 28 Jahre alten Männern mit einem noch unbekannten Dritten gegen 19.55 Uhr das Gebäude betreten. Ein 26-jähriger Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wollte ihnen dies aufgrund ihres alkoholisierten Zustandes und aggressiven Verhaltens verweigern.