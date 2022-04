1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein 69-Jähriger ist in der Nacht zum Mittwoch auf dem Heimweg und will die Haustür aufschließen, als sich von hinten drei Unbekannte nähern und ihn überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.















Ein räuberisches Trio hat in der Nacht zum Mittwoch einen 69-Jährigen an dessen Haustür in der Landhausstraße in Stuttgart-Mitte überfallen und einen Geldbeutel gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, war der 69-Jährige gegen 0.50 Uhr auf dem Heimweg und wollte die Haustür zu einem Mehrfamilienhaus öffnen, als die Männer von hinten an ihn herantraten. Während ihn einer festhielt, nahmen die anderen den Geldbeutel des Mannes an sich, in dem sich mehrere Hundert Euro befanden. Nach dem Überfall flüchteten die Täter in Richtung des Kernerplatzes.

Zu den Männern, die dunkel gekleidet waren, ist lediglich bekannt, dass sie circa 1,80 Meter groß sein, einen breiten Körperbau und gebrochen deutsch gesprochen haben sollen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.