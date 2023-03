1 Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). Foto: dpa/Stephan Jansen

In Stuttgart nutzt ein Ladendieb einen kurzen Moment der Unachtsamkeit zur Flucht. Die Polizei bittet um Mithilfe – und sucht Zeugen.









Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch in einem Lebensmittelgeschäft an der Heusteigstraße in Stuttgart Kleidungsstücke gestohlen und eine Mitarbeiterin weggestoßen, um zu flüchten. Die 45-jährige Mitarbeiterin beobachtete nach Angaben der Polizei gegen 11.20 Uhr einen Mann, der mehrere Flaschen Alkohol in seinen Rucksack steckte und anschließend zum Kassenbereich ging. Nachdem er eine weitere Getränkeflasche bezahlt hatte und anschließend das Geschäft verlassen wollte, verschloss die Mitarbeiterin die Eingangstüre, um den Mann zu stellen.

Daraufhin brachte der Mann die Alkoholflaschen zurück in den Verkaufsraum und nutzte anschließend die Gelegenheit, als die Mitarbeiterin die Türe für weitere Kunden wieder öffnete, zur Flucht. Dabei stieß er die 45-Jährige zur Seite und flüchtete in Richtung Hauptstätter Straße. Offenbar hatte der Mann zuvor noch Kleidungsstücke im Wert von rund 60 Euro aus dem Verkaufsraum in seinem Rucksack verstaut.

Der Mann wird als etwa 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Er hatte kurze schwarze Haare, einen Schnurrbart und trug schwarze Kleidung sowie einen dunklen Rucksack. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11/89 90 57 78 bei der Kriminalpolizei zu melden.