Bei einer Personenkontrolle vor einer Bar an der Hauptstätter Straße in Stuttgart-Mitte wird ein Mann aggressiv. Er verletzt mehrere Polizisten, einen würgt er gar.











Polizeibeamte haben am Donnerstag einen 25-jährigen Mann festgenommen, der einen Polizeibeamten tätlich angegriffen und Widerstand geleistet haben soll. Die Beamten wollten den Tatverdächtigen gegen 7 Uhr in einer Bar an der Hauptstätter Straße in Stuttgart-Mitte kontrollieren, als er nach Angaben der Polizei plötzlich die Flucht ergriff und zum Hinterausgang rannte. Den Beamten gelang es kurz darauf, den Mann einzuholen.