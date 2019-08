2 Die Polizei sucht nach einer vermissten 38-Jährigen, von der jede Spur fehlt. Foto: dpa

Eine 38-Jährige wird seit Anfang Juli vermisst. Die Frau aus Bangladesch war für eine Schulung in Stuttgart. Von ihr fehlt derzeit jede Spur. Ihren Heimflug trat sie nicht an. Die Polizei bittet um Hinweise.

Stuttgart-Mitte - Die Polizei sucht mit einem Foto nach der 38 Jahre alten Shahnaz Parven, die zuletzt in einem Hotel in der Marienstraße in Stuttgart-Mitte gesehen wurde und seitdem spurlos verschwunden ist.

Laut Polizei hatte sich die 38-Jährige aus Bangladesch zu einer Schulung in Deutschland aufgehalten. Am 6. Juli 2019 checkte sie aus dem Stuttgarter Hotel aus, seit diesem Zeitpunkt gibt es keine Hinweise auf ihren Aufenthaltsort mehr. Den für den 13. Juli gebuchten Heimflug trat sie nicht an.

Die Polizei bittet um Hinweise

Frau Parven ist etwa 1,58 Meter groß, sie hat lange schwarze Haare, zu ihrer Bekleidung ist nichts bekannt. Da eine Straftat nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben können, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/8990 5778 zu melden.

