Der mutmaßliche Dealer wurde festgenommen – auch wenn gar nicht klar ist, ob er echte Drogen besitzt. (Symbolbild)

Die Polizei beobachtet ein augenscheinliches Drogengeschäft, nimmt den mutmaßlichen Dealer fest. Dann stellt sich raus: In der Plombe, die er verkaufen wollte, waren gar keine echten Drogen.









Polizeibeamte haben bereits am Freitag einen 33 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Drogen gehandelt zu haben. Die Beamten nahmen den 33-Jährigen gegen 13.45 Uhr an der Olgastraße in Stuttgart nach einem mutmaßlichen Drogengeschäft fest. Der Tatverdächtige soll dabei eine Plombe mit einer weißen, pulvrigen Substanz verkauft haben.