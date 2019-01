1 Der 36-Jährige wehrte sich erfolglos gegen die polizeilichen Maßnahmen und wurde erst nach deren Durchführung wieder entlassen. (Symbolbild) Foto: Phillip Weingand / STZN

Ein Mann belästigt zwei Frauen am Samstagmorgen in einer Bar. Als die Damen das Lokal daraufhin verlassen, verfolgt er sie und begrapscht die Frauen erneut.

Stuttgart - Die Polizei hat einen 36-jährigen Mann am Samstagmorgen in der Bolzstraße (Stuttgart-Mitte) festgenommen. Er soll zwei junge Frauen in einer Bar an der Friedrichstraße an Brust und Gesäß gefasst haben. Als die 19- und 20-Jährigen das Lokal verließen, folgte der 36-Jährige beiden auf die Straße. Dort soll er die Frauen erneut belästigt haben.

Ein 25-jähriger Passant griff ein und half den Frauen. Er hielt den Grapscher bis zum Eintreffen der Polizei fest, die ihn in Gewahrsam nahmen.