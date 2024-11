1 Polizeibeamte haben in Stuttgart am Mittwochnachmittag einen Dealer festgenommen (Symbolfoto). Foto: Lichtgut/Max Kovalenko/Lichtgut/Max Kovalenko

Die Polizei nimmt am Mittwoch in Stuttgart einen 22-jährigen Mann fest. Ihm wird Drogenhandel vorgeworfen.











Link kopiert



Polizeibeamte haben in Stuttgart am Mittwochnachmittag einen 22-jährigen Mann festgenommen. Er steht im Verdacht, in der Klett-Passage mit Haschisch gehandelt zu haben.

Wie die Polizei mitteilt, beobachteten Zivilfahnder gegen 16.30 Uhr, wie der Tatverdächtige zusammen mit einer weiteren unbekannten Person einem 47-Jährigen mutmaßliches Haschisch verkaufte. Die Beamten kontrollierten den 47-Jährigen und fanden bei ihm etwas Haschisch, das sie sicherstellten. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Komplize gesucht - Polizei bittet um Hinweise Etwa eineinhalb Stunden später erkannten die Beamten den 22-jährigen mutmaßlichen Dealer wieder, der zuvor geflüchtet war. Sie nahmen ihn fest und fanden bei ihm rund fünf Gramm Haschisch, mutmaßliches Dealergeld und ein Tierabwehrspray. Der 22-Jährige wird im Laufe des Donnerstags auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Der unbekannte mutmaßliche Komplize war etwa 1,75 Meter groß. Er trug eine beige Wollmütze, eine schwarze Jacke mit Fellbesatz an der Kapuze, eine helle Jeanshose und schwarze Turnschuhe. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 in Verbindung zu setzen.