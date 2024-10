Stuttgart-Mitte: Paar greift 17-Jährigen mit Pfefferspray an und raubt ihn aus – Zeugen gesucht

1 Der Vorfall ereignete sich im Stadtgarten. (Symbolbild) Foto: imago/Wilhelm Mierendorf

Ein unbekanntes Paar greift in der Nacht zum Sonntag einen 17-Jährigen im Bereich des Stadtgartens in Stuttgart-Mitte mit Pfefferspray an und raubt ihn aus. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



Ein unbekanntes Paar hat in der Nacht zum Sonntag einen 17-Jährigen im Bereich des Stadtgartens in Stuttgart-Mitte angegriffen und ausgeraubt. Wie die Polizei berichtet, hielt sich der junge Mann gegen 2.50 Uhr im Stadtgarten in der Nähe des alten Brunnens auf, als das Paar ihn ansprach. Unmittelbar danach griffen ihn die unbekannten Täter mit einem Pfefferspray an und raubten sein Mobiltelefon. Beide Täter flüchteten in unbekannte Richtung.