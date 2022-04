1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Ein nackter 43-Jähriger in einem Parkhaus in Stuttgart-Mitte ruft am Dienstagabend die Polizei auf den Plan. Nun ermittelt die Kripo, ob der Mann Opfer einer Straftat wurde und sucht Zeugen.















Ein 43 Jahre alter Mann, der sich nackt in einem Parkhaus in der Lazarettstraße in Stuttgart-Mitte aufhielt, hat am Dienstag die Polizei auf den Plan gerufen. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Mann Opfer einer Straftat wurde, suchen die Beamten nun nach Zeugen.

Wie die Polizei meldet, hatte ein Zeuge die Polizeibeamten gegen 20.20 Uhr auf den nackten Mann aufmerksam gemacht. Dieser hielte sich im zweiten Obergeschoss auf. Dort trafen die Beamten dann auch auf den Nackten. Der 43-Jährige gab an, dass er einige Stunden zuvor im Bereich um das Parkhaus einen flüchtigen Bekannten getroffen habe. Gemeinsam seien sie dann in das Parkhaus gegangen, wo ein weiterer Mann hinzukam. Anschließend hätten sie Alkohol konsumiert und er habe dabei das Bewusstsein verloren.

Ob der 43-Jährige Opfer einer Straftat wurde, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen der Kriminalpolizei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.