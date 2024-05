1 Die beiden mutmaßlichen Komplizen setzte die Polizei wieder auf freien Fuß. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Die Polizei hat am Freitag einen Mann in Stuttgart-Mitte festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.











Polizeibeamte haben am Freitagabend einen 47 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Beamte in Zivil kontrollierten den Tatverdächtigen sowie zwei weitere Männer im Alter von 27 und 38 Jahren in Stuttgart-Mitte, nachdem der 27-Jährige mutmaßlich Drogen konsumierte.