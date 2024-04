Am Stuttgarter Hauptbahnhof ist am Sonntag ein 33-Jähriger festgenommen worden. Der wegen Eigentumsdelikten polizeibekannte Mann befindet sich nun in U-Haft.

Die Bundespolizei hat am Sonntagabend am Stuttgarter Hauptbahnhof einen Mann festgenommen. Wie die Polizei berichtet, steht er im Verdacht, den Rucksack eines Reisenden entwendet zu haben.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 33-Jährige zuvor in der Mittagszeit in einem Zug Richtung Waiblingen den in der Gepäckablage verstauten Rucksack des schlafenden Reisenden entwendet und samt Inhalt an sich genommen haben. Der Reisende erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei in Stuttgart.

Verdächtiger ist polizeibekannt

Laut Angaben der Polizei konnte der 33-Jährige bei einer Personenkontrolle durch Bundespolizisten am Sonntagabend im Warteraum des Stuttgarter Hauptbahnhofs gestellt werden. Der Mann war im Besitz des zuvor entwendeten Rucksacks.

Wie die Polizei mitteilte, wurde der mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeibekannte Mann am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete und den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der 33-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.