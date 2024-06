1 Die Polizei nahm den Verdächtigen bei einer Kontrolle in der Calwer Straße fest. (Archivfoto) Foto: Leif-Hendrik Piechowski/Lichtgut

Bei einer Personenkontrolle haben Polizeibeamte am Samstagmorgen in Stuttgart-Mitte einen 52-jährigen Mann festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, mit Drogen zu handeln und sitzt derzeit in Untersuchungshaft.











Link kopiert



Polizeibeamte haben am Samstag einen 52 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Wie die Polizei mitteilt, trafen die Beamten den Mann zusammen mit vier weiteren Personen gegen 8.20 Uhr in der Calwer Straße in Stuttgart-Mitte an und kontrollierten die Personengruppe.