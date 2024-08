Stuttgart-Mitte: Mutmaßlicher Exhibitionist vorläufig festgenommen

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Auf einer Treppe in Stuttgart-Mitte soll ein 33-Jähriger masturbiert haben. Dabei wurde er von drei Frauen beobachtet. Die Polizei sucht weitere Zeugen.











Polizeibeamte haben am Mittwoch einen 33 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der sich laut Polizei im Bereich des Schillerplatzes in Stuttgart-Mitte entblößt haben soll. Wie die Polizei berichtet, beobachteten drei 19, 20 und 20 Jahre alte Frauen den Mann gegen 11.30 Uhr, wie er auf einer Treppe an der Straße am Fruchtkasten lag und masturbiert haben soll. Daraufhin alarmierten sie die Polizei.