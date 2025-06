Stuttgart-Mitte: Mutmaßlicher Dieb wehrt sich gegen Ladendetektiv – U-Haft

1 Der Verdächtige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

Ein 44-Jähriger steckt in einem Drogeriemarkt Waren ein und will diese nicht bezahlen. Als ihn ein Detektiv festhalten will, wehrt er sich. Polizeibeamte konnten den Mann fassen.











Ein 44 Jahre alter Mann soll am Samstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Königstraße in Stuttgart-Mitte Waren gestohlen und sich danach gegen einen 35-jährigen Ladendetektiv gewehrt haben, der ihn festhalten wollte. Polizeibeamte konnten den Mann bei seiner Flucht ergreifen. Der Verdächtige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.