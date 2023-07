1 Laut Polizei trieb die mutmaßliche Dieben in mehreren Geschäften ihr Unwesen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Gelhot

Polizeibeamte haben am Mittwoch eine 33 Jahre alte Frau festgenommen, die im Verdacht steht, Waren im Wert von etwa 90 Euro aus verschiedenen Geschäften eines Einkaufszentrums an der Sophienstraße in Stuttgart-Mitte gestohlen und sich anschließend gegen das Festhalten gewehrt zu haben. Wie die Polizei berichtet, beobachtete ein 32 Jahre alter Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts die 33-Jährige gegen 13.30 Uhr, wie sie Kopfhörer und diverse Lebensmittel aus der Auslage nahm.