1 Der 46-Jährige soll mit einem falschen Fünfziger bezahlt haben. (Symbolbild) Foto: dpa/Andreas Arnold

In einem Geschäft in der Klett-Passage bezahlt ein 46-Jähriger offenbar mit einem falschen 50-Euro-Schein. Alarmierte Polizisten nehmen den Mann vorläufig fest.















Ein 46 Jahre alter Mann soll am Sonntagabend in einem Geschäft in der Klett-Passage in Stuttgart-Mitte mit einem falschen 50-Euro-Schein bezahlt haben. Polizeibeamte nahmen den Mann vorläufig fest.

Wie die Polizei meldet, betrat der 46-Jährige kurz vor 19 Uhr das Lebensmittelgeschäft und bezahlte seinen Einkauf mit einem 50-Euro-Schein, bei dem es sich offenbar um eine Fälschung handelte. Daraufhin wurde die Polizei alarmiert, die den Verdächtigen vorläufig festnahm und das Falschgeld konfiszierte.

So erkennt man Falschgeld

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Polizeibeamten den Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern an.

Wie man Falschgeld besser erkennt, beantwortet die Polizei auf dieser Seite.