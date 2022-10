1 In einer Bar und vor einer Disko kam es zu den Messerangriffen. (Symbolfoto) Foto: imago images/Gottfried Czepluch/Gottfried Czepluch via www.imago-images.de

Am Wochenende werden an unterschiedlichen Örtlichkeiten in Stuttgart zwei Männer durch Messerstiche verletzt. Noch am Sonntag soll einer der Tatverdächtigen einem Haftrichter vorgeführt werden.















Link kopiert

In Stuttgart-Mitte hat es am Wochenende gleich zwei Messerattacken gegeben. In einem Fall wurde das Opfer lebensbedrohlich verletzt. Zunächst kam es laut Polizeiangaben am Samstagmorgen gegen 8.40 Uhr in einer Bar an der Hauptstätter Straße zwischen zwei 32 und 29 Jahre alten Männern zu einem Streit, der eskalierte.

Dabei soll der Jüngere seinem Kontrahenten eine Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Daraufhin habe der 32-Jährige seinem Gegner einen lebensbedrohlichen Messerstich in den Oberkörper versetzt. Das Opfer befindet sich gegenwärtig nicht in Lebensgefahr. Der 32-Jährige wird im Laufe einem Haftrichter vorgeführt.

Vor einer Disko kam es am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr zu einer weiteren Auseinandersetzung. Hierbei seien zwei 27 und 21 Jahre alte Männer in der Königstraße in Streit geraten. Der 27-Jährige soll dabei seinem Gegenüber einen Messerstich in den Rücken versetzt haben. Nach einer ambulanter ärztlichen Behandlung konnte der 21-Jährige die Klinik wieder verlassen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 27-jährige Tatverdächtige wieder entlassen.