1 Bei einem Unfall auf der Büchsenstraße ist ein Mensch verletzt worden. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Schlimmer Unfall in Stuttgart: Beim Abbiegen übersieht der Fahrer eines Sprinters einen Fußgänger. Dieser erleidet schwere Verletzungen. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Stuttgart - Ein 23 Jahre alter Fußgänger ist in Stuttgart von einem Mercedes-Sprinter erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der 49 Jahre alte Fahrer des Mercedes fuhr am Donnerstagnachmittag vom Planietunnel kommend die Schloßstraße entlang und bog an der Büchsenstraße nach rechts ab, wie die Polizei mitteilte.

Dabei erfasste er den 23-Jährigen, der an einer Fußgängerfurt die Straße überquerte. Der Fußgänger wurde dabei schwer verletzt, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Beamten bitten nun Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/8990 4100 zu melden.