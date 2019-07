1 Laut Täterbeschreibung soll der Räuber albanischer Herkunft sein. (Symbolfoto) Foto: Jacqueline Fritsch

Um Mitternacht an der Kepplerstraße reißt ein Unbekannter einem 24-Jährigen das Smartphone aus der Hand und bedroht ihn mit dem Messer. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart - Ein 24-jähriger Mann ist in der Nacht zum Samstag gegen 00.00 Uhr an der Keplerstraße in Stuttgart seines Mobiltelefons beraubt worden. Ein Unbekannter forderte ihn laut Polizei auf, sein Mobiltelefon vorzuzeigen, was der 24-Jährige auch befolgt haben soll. Darauf habe ihm der mutmaßliche Täter das Mobiltelefon aus der Hand gerissen und bedrohte den Mann mit einem Messer.

Die Beschreibung des Täters laut Zeugenaussage: vermutlich albanischer Herkunft, Tattoo am Hinterkopf und an den Händen, etwa 28 Jahre alt, 170 Zentimeter groß, normale Statur. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter Telefonnummer 0711/8990 5778 in Verbindung zu setzen.