Stuttgart-Mitte: Mann verletzt 40-Jährigen mit Scherbe – Polizei überwältigt 23-Jährigen

4 Bei einem Streit in der Katharinenstraße wurde ein Mann mit einer Scherbe verletzt. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat/7aktuell.de | Simon Adomat

Die Polizei ist in der Nacht auf Freitag zum Wilhelmsplatz gerufen worden. Ein 23-Jähriger hatte einen 40-Jährigen mit einer Scherbe verletzt. Der mutmaßliche Täter beschimpfte die Beamten aus dem Fenster und warf Flaschen.











In der Nacht auf Freitag ist es kurz nach Mitternacht zu einem Polizeieinsatz in der Katharinenstraße am Wilhemsplatz in Stuttgart gekommen. Nach Angaben der Polizei waren zwei Männer in einer Wohnung in einen Streit geraten, wobei der 23-Jährige mutmaßlich den 40-Jährigen mit einer Scherbe an der Hand verletzte. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.