1 Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest. (Symbolfoto) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Gemeinsam mit einer Frau soll ein 41-Jähriger in Stuttgart-Mitte mehrere Kleidungsstücke aus einem Geschäft gestohlen haben. Als der Ladendetektiv dies bemerkt, flüchtet die Frau. Der Tatverdächtige wird handgreiflich.











Polizeibeamte haben am Donnerstag einen 41 Jahre alten Mann in Stuttgart-Mitte festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Bekleidungsgeschäft am Mailänder Platz Kleidungsstücke gestohlen und den Ladendetektiv geschlagen zu haben.