1 Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall am Arnulf-Klett-Platz. (Symbolbild) Foto: imago/Maximilian Koch

Ein unbekannter Mann stiehlt am Dienstag in einem Laden am Arnulf-Klett-Platz 270 Euro Bargeld. Als ihm eine Angestellte das Geld entreißen will, kommt es zu einem Gerangel.











Ein unbekannter Mann hat am Dienstag in einem Laden am Arnulf-Klett-Platz in Stuttgart-Mitte Bargeld gestohlen. Zudem wehrte er sich gegen das Festhalten. Wie die Polizei berichtet, nahm der Unbekannte gegen 17.40 Uhr Bargeld in Höhe von 270 Euro aus einem Büro und steckte es in einen Geldbeutel.