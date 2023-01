1 Ein 25-Jähriger wollte eine Prostituierte berauben. (Symbolbild) Foto: imago images/Chris Emil Janssen

In der Nacht zum Samstag sucht ein 25-Jähriger eine Prostituierte in einem Stuttgarter Laufhaus auf. Doch er ist nicht zufrieden, ruft die Polizei – und greift die Frau an.















Er war mit der sexuellen Leistung einer Prostituierten nicht zufrieden, rief daraufhin die Polizei und wollte es später selbst regeln – am Ende wurde ein 25-Jähriger vorläufig festgenommen. Der Mann hatte in der Nacht zum Samstag gegen 3.30 Uhr ein Laufhaus in der Leonhardstraße in Stuttgart-Mitte aufgesucht, wie die Beamten berichten.

Der 25-Jährige hatte sich jedoch mehr versprochen und rief schließlich die Polizei. Die Beamten schlichteten vor Ort und verwiesen auf die Möglichkeit einer zivilrechtlichen Auseinandersetzung. Daraufhin verließ der Mann das Etablissement.

Sicherheitspersonal geht dazwischen

Doch er wollte die Sache nicht auf sich beruhen lassen. Gegen 4.20 Uhr sei er in das Zimmer der 20-Jährigen zurückgekehrt und habe abermals sein zuvor bezahltes Geld zurückgefordert. Dabei ohrfeigte er die Frau und schlug ihr gegen das Bein. Das herbeigeeilte Sicherheitspersonal ging dazwischen, hielt den Mann fest und alarmierte die Polizei.

Nachdem die Polizei die Personalien aufgenommen hatte, kam der 25-Jährige wieder auf freien Fuß.