Mann nimmt anderen in Schwitzkasten und entreißt Kette – Festnahme

1 Polizeibeamte nahmen am Sonntag einen 24 Jahre alten Mann fest. (Symbolbild) Foto: imago/Maximilian Koch

Polizeibeamte nehmen am Sonntag einen 24 Jahre alten Mann fest, der im Verdacht steht, in der Hirschstraße in Stuttgart-Mitte einen 19-Jährigen ausgeraubt zu haben.











Link kopiert



Polizeibeamte haben am Sonntag einen 24 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in der Hirschstraße in Stuttgart-Mitte einen 19-Jährigen ausgeraubt zu haben.