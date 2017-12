Stuttgart-Mitte Mann entblößt sich vor Jugendlicher

Von red 27. Dezember 2017 - 17:02 Uhr

Die 14-Jährige konnte den Mann beschreiben. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen auf den Täter. Foto: Phillip Weingand / Symbolbild

Ein unbekannter Mann entblößt sich am Mittwochnachmittag in einem Geschäft in der Königstraße vor einem 14-jährigen Mädchen und kann danach unerkannt entkommen.

Stuttgart - Ein unbekannter Mann hat sich am Mittwochnachmittag in einem Geschäft in der Königstraße in der Stuttgarter Stadtmitte vor einer 14-Jährigen entblößt.

Laut Polizei war die Jugendliche gegen 14.25 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Königsstraße. Dort hatte sie der Unbekannte bereits längere Zeit angestarrt. Als sie mit der Rolltreppe nach unten fuhr, stellte sich der Mann hinter sie und holte sein Geschlechtsteil aus der Hose. Am Ende der Rolltreppe lief die 14-Jährige weg, der Mann verfolgte sie einige Meter, flüchtete dann jedoch nach draußen.

Die Täterbeschreibung

Der Unbekannte war zwischen 50 und 60 Jahre alt und etwa 1,90 Meter groß. Er hatte eine schlanke Statur, graue Haare und wirkte ungepflegt. Bekleidet war der Mann mit einer dunkelbraunen Cordhose und einer hellroten Winterjacke mit breitem weißem Streifen auf der Brust.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/8990 5778 zu melden.