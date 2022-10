1 Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

In Stuttgart belästigt ein 43 Jahre alter Mann ein 13-jähriges Mädchen sexuell. Die Polizei schnappt den mutmaßlichen Täter – und hofft nun auf Zeugenhinweise.















Polizeibeamte haben am Mittwochabend in Stuttgart einen 43 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, an der Stadtbahnhaltestelle Hauptbahnhof und in der Königstraße ein 13 Jahre altes Mädchen sexuell belästigt zu haben.

Nach Angaben der Polizei hielt sich das Mädchen gegen 19.45 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle auf, als der 43-Jährige sie ansprach und ihr an das Gesäß fasste. Daraufhin verließ sie die Haltestelle und lief über die Königstraße in Richtung Schlossplatz, wobei der Mann ihr folgte. Auf Höhe der Freitreppe sprach er sie erneut an und fasste ihr an die Brüste.

Das Mädchen flüchtete und bat einen Passanten um Hilfe. Gemeinsam sprachen sie Polizeibeamte an, die den Tatverdächtigen vorläufig festnahmen. Der 43-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die 13-Jährige wurde in die Obhut ihrer Eltern gegeben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 an die Kriminalpolizei zu wenden.