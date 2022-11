1 Ein 29-Jähriger kam nach der sexuellen Belästigung in einem Club wieder auf freien Fuß. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/ZUMA Wire/IMAGO/John Marshall Mantel

Eine 21-jährige Frau wird in einem Club an der Stuttgarter Friedrichstraße von zwei Männern sexuell belästigt. Einer der Verdächtigen ist der Polizei noch unbekannt.















Link kopiert

Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen einen 29-Jährigen in Stuttgart-Mitte vorläufig festgenommen, der in einer Disko eine junge Frau sexuell belästigt hat. Die Ermittlungen zu einem zweiten Verdächtigen dauern an.

Laut Angaben der Beamten wurde die 21-jährige Frau gegen 1.50 auf der Tanzfläche einer Disko an der Friedrichstraße von dem 29-Jährigen bedrängt. Der Mann und sein Begleiter nahmen die Frau in ihre Mitte. Anschließend habe der 29-Jährige die Frau mehrmals geküsst. Sein noch unbekannter Begleiter soll von hinten am Gürtel der 21-Jährigen hantiert und ihr in die Hose gegriffen haben.

Das Sicherheitspersonal des Clubs hielt den 29-jährigen Verdächtigen fest und übergab ihn den Beamten. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu seinem Begleiter laufen.