Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch in einem Sportartikelgeschäft an der Königstraße Ecke Eberhardstraße in Stuttgart Kleidungsstücke gestohlen und ist unerkannt geflüchtet. Nach Angaben der Polizei betrat er gegen 11.30 Uhr das Geschäft und nahm mehrere Kleidungsstücke mit in die Umkleidekabine.