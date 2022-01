1 Der Taschendieb wurde auf frischer Tat ertappt. (Symbolbild) Foto: imago images/kirisa99/kirisa99 via www.imago-images.de

Ein 40-Jähriger greift am Freitag in einem Drogeriemarkt in die Jackentasche einer Kundin. Diese selbst und ein Ladendetektiv bemerken dies. Als der Detektiv den Mann zur Rede stellt, ergreift dieser die Flucht.















Stuttgart-Mitte - Ein 40 Jahre alter Mann soll am Freitagnachmittag versucht haben, eine 47-jährige Kundin in einem Drogeriemarkt in der Königstraße in Stuttgart-Mitte zu bestehlen. Die Frau sowie ein 62 Jahre alter Ladendetektiv bemerkten dies, der Detektiv konnte den Mann festhalten, bis die Polizei eintraf. Der Verdächtige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei berichtet, hatte sich der 40-Jährige gegen 12.45 Uhr zunächst neben die Kundin gestellt und soll ihr dann in die Jackentasche gegriffen haben, in der sich unter anderem ihr Mobiltelefon befand. Sowohl die Kundin als auch der Ladendetektiv bemerkten den Versuch.

Der Detektiv sprach den Tatverdächtigen an, der dann offenbar flüchten wollte. Nach einem kurzen Gerangel gelang es dem 62-Jährigen, den Mann festzuhalten. Der 40 Jahre alte wohnsitzlose und einschlägig polizeibekannte Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Samstag einem Haftrichter vorgeführt, der ihn in ein Gefängnis schickte.