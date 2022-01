1 Ein Kokain-Deal in einem Stuttgarter Hotel ist aus dem Ruder gelaufen. (Symbolbild) Foto: dpa/Christian Charisius

Mehrere Männer treffen sich wegen eines mutmaßlichen Drogendeals in einem Stuttgarter Hotel. Es kommt zum Streit, bei dem ein 25-Jähriger verletzt wird. Die Polizei rückt an und findet jede Menge Drogen und eine Waffe.















Stuttgart-Mitte - Polizeibeamte haben in der Silvesternacht mehrere junge Männer in einem Hotel am Arnulf-Klett-Platz in Stuttgart-Mitte festgenommen, nachdem sie in zwei Hotelzimmern Drogen sowie eine Waffe gefunden hatten. Die Beamten waren wegen eines Streits zwischen den Männern, in dessen Verlauf ein 25-jähriger Beteiligter verletzt wurde, zum Hotel ausgerückt.

Wie die Polizei berichtet, wurde die Polizei gegen 4 Uhr aufgrund von Streitigkeiten in dem Hotel alarmiert. In zwei Hotelzimmern trafen sie auf mehrere Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren. Es stellte sich heraus, dass der 25-Jährige im Zuge des Streits verletzt wurde. Bei der anschließenden Anzeigenaufnahme fanden die Beamten in den beiden Hotelzimmern rund 17 Gramm Kokain, Tilidin-Tabletten, eine geringe Menge Marihuana sowie eine funktionsfähige, ungeladene Pistole. Bei dem 25-jährigen Verletzten fanden die Polizisten circa elf Gramm Kokain sowie mehrere Hundert Euro Bargeld. In einem in der Tiefgarage abgestellten Fahrzeug eines 22-jährigen Beteiligten stellten die Polizisten rund vier Gramm Marihuana sowie eine geringe Menge Haschisch sicher. Als die Einsatzkräfte den 22-Jährigen durchsuchten, fanden sie zusätzlich über 2000 Euro Bargeld.

Nach ersten Erkenntnissen soll ein 23-jähriger Beteiligter Kokain an den 25-Jährigen verkauft haben. Bei der Wohnungsdurchsuchung des 23-Jährigen fanden die Polizisten rund 150 Gramm Marihuana. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern noch an. Die Beamten nahmen die drei Männer vorläufig fest. Sie wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart im Laufe des Sonntags einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl gegen die 22 und 23 Jahre alten Männer erließ. Der 25-Jährige wurde auf freien Fuß gesetzt.