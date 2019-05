1 In Stuttgart-Mitte soll ein Neunjähriger versucht haben, eine 90-Jährige zu bestehlen. Foto: dpa

Eine 90-Jährige befindet sich in Stuttgart-Mitte in einer Bank, als ein neun Jahre alter Junge sie offenbar bestehlen will. Die Polizei nimmt ihn und seine Mutter mit auf die Wache.

Stuttgart-Mitte - Ein neun Jahre alter Junge soll am Donnerstagnachmittag versucht haben, eine 90-Jährige in Stuttgart-Mitte zu bestehlen. Eventuell wurde er von seiner Mutter, die sich in der Nähe aufhielt, dazu angewiesen.

Wie die Polizei berichtet, befand sich die Seniorin gegen 14.20 Uhr in einer Bank, als der Junge offenbar versuchte, etwas aus ihrer Handtasche zu stehlen. Ein Bankmitarbeiter beobachtete den Jungen dabei, hielt ihn fest und alarmierte die Polizei.

In der Nähe des Jungen stand die 33-jährige Mutter, die ihren Sohn möglicherweise beauftragt hatte. Die Beamten nahmen die beiden mit zur Wache, stellten ihre Identität fest und schalteten das Jugendamt ein. Mutter und Kind wurden nach der Anzeigenaufnahme wieder auf freien Fuß gesetzt.