Eine 20-Jährige lernt am Samstagabend in Stuttgart einen Mann kennen. Als die beiden in eine Tiefgarage gehen, fällt der Unbekannte über die junge Frau her. Die Polizei sucht Zeugen.















Ein bislang unbekannter Täter soll in der Nacht zum Sonntag eine 20 Jahre alte Frau in einer Tiefgarage in Stuttgart-Mitte vergewaltigt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, hatte die junge Frau den Unbekannten am Samstagabend in Bereich des Schloßplatzes kennengelernt. Gegen 1.30 Uhr gingen die beiden in eine nahe gelegene Tiefgarage, wo sich der Mann an der offenbar wehrlosen 20-Jährigen vergangen haben soll. Erst als Passanten auf die Situation aufmerksam wurden, ließ der Unbekannte von seinem Opfer ab und flüchtete. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach dem Flüchtigen, jedoch ohne Erfolg.

Von dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: Etwa 25 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß und dünn. Zur Tatzeit trug er eine hellbraune Jacke mit Fellbesatz und eine helle Jeanshose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.