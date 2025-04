1 Der Vorfall ereignete sich am Mailänder Platz. Foto: Imago//Wolfgang Diederich

Ein Trio 14-Jähriger wird am Dienstag in Stuttgart von zwei Unbekannten ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. Erst am Montag gab es einen ähnlichen Vorfall.











Unbekannte haben am Dienstagnachmittag nach Angaben der Polizei am Mailänder Platz in Stuttgart-Mitte drei 14 Jahre alte Jungen ausgeraubt. Die beiden Tatverdächtigen näherten sich den Jugendlichen demnach gegen 16 Uhr und forderten sie auf, ihnen in einen weniger besuchten Bereich zu folgen.