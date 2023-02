1 Die Frau soll bereits in der Vergangenheit in Kontakt mit dem Jugendlichen gewesen sein. (Symbolbild) Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Eine Frau soll einen Jugendlichen in Stuttgart aufgefordert haben, Rauschgift für sie zu verkaufen. Nun wird die 22-Jährige einem Haftrichter vorgeführt.

Dem Polizeibericht zufolge soll die junge Frau am Sonntagnachmittag den 15-Jährigen in der Klett-Passage in Stuttgart-Mitte angesprochen und aufgefordert haben, für sie Rauschgift zu verkaufen. Als der Jugendliche sich weigerte, soll sie ihm mit einer fingierten Anzeige gedroht haben. Daraufhin informierte der 15-Jährige die Beamten der Bundespolizei, die die Frau festnahmen und die Ermittlungen einleiteten.

Die Frau kannte den Jugendlichen offenbar

Nach jetzigem Stand soll die Frau bereits in der Vergangenheit dem Jugendlichen Haschisch verkauft haben. Die 22-Jährige soll am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden.