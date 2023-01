1 Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild) . Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat/7aktuell.de | Simon Adomat

Eine 46-Jährige steigt am Donnerstagmorgen am Hauptbahnhof aus einer Stadtbahn aus, als sie von einem Unbekannten begrapscht wird. Die Polizei sucht Zeugen.















Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstagmorgen eine 46 Jahre alte Mann an der Stadtbahnhaltestelle Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte sexuell belästigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, war die Frau in einer Stadtbahn der Linie U12 in Richtung Dürrlewang unterwegs und verließ gegen 8 Uhr die Bahn. Dabei soll ihr der Unbekannte beim Aussteigen an den Po gefasst haben. Danach ging der Täter in unbekannte Richtung weiter.

Der Mann wird als circa 1,65 Meter groß und 45 bis 55 Jahre alt mit lichtem dunklem Haar und einem Dreitagebart beschrieben. Er soll eine schwarze Jacke, ein weißes T-Shirt und eine Jeanshose getragen sowie einen schwarzen Rucksack dabeigehabt haben. Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.